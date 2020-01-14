أستراليا – لقيت نجمة “إنستغرام”، مادالين دافيس، مصرعها بعد أن حاولت التقاط سيلفي على خلفية الفجر في أستراليا.

وكانت الفتاة ناجحة تماما في صيانة مدوناتها على “إنستغرام” و”فيسبوك” ويوتيوب حيث تبادلت الصور الفوتوغرافية ونصحت زميلاتها بشأن الماكياج وتحدثت عن رحلاتها السياحية في مختلف أنحاء العالم.

ووصلت منذ أشهر من بريطانيا إلى أستراليا. وكانت مساء يوم 12 يناير برفقة أصدقائها حين عادت من الملهى فاقترحت عليهم أن تلتقط صورة تذكارية على خلفية شروق الشمس وهي تقترب من صخرة تطل إلى خليج “ألماس” واجتازت الفتاة سياجا يفصل الصخرة عن السياح فجلست على حافة الهاوية، ثم أخذت الهاتف لتلتقط صورة فوتوغرافية.

وقال الأصدقاء لاحقا لرجال لشرطة إنها انزلقت من الصخرة بسرعة منعتهم من الرد على ما حدث. وسقطت الفتاة من ارتفاع لا يقل عن 30 مترا.

وقالت صحيفة “The Mirror” إن مصرع الفتاة أثار موجة من السخرية والإهانة، ما أجبر أمها على طي بعض صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي. رو