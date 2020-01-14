مفاوض للحكومة اليمنية: البعثة الأممية أخفقت في الحديدة ولم تحرز أي تقدم

مفاوض للحكومة اليمنية: البعثة الأممية أخفقت في الحديدة ولم تحرز أي تقدم

اليمن – اعتبر العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة باليمن أن البعثة الأممية أخفقت في الحديدة، ولم تحرز أي تقدم.

وكتب دويد على “تويتر”، امس الاثنين: “عام كامل ولم تحرز بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم”.

وأضاف: “رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها، يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار قدمته بريطانيا، حول تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة لستة أشهر إضافية، حتى 15 يوليو عام 2020.

المصدر: RT