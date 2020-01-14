ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء إنه في حال واصل ” حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) التصرف على هذا النحو فإنه لن يبقى معنى لمؤتمر برلين.

أوغلو وفي تصريحات صحفية أوردتها موقع “تي آر تي” التركي زعم أن عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار يُظهر من يريد ومن لا يريد السلام.

وأضاف: “في حال واصل خليفة حفتر التصرف على هذا النحو فإنه لن يبقى معنى لمؤتمر برلين وأنعدم توقيع حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار يُظهر من يريد ومن لا يريد السلام”.

الوزير التركي خلص إلى القول:”قمنا بما يقع على عاتقنا لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسنواصل جهودنا، لكن الوضع الحالي أظهر من يريد السلام ومن يريد الحرب”.