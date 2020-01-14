ليبيا – دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية غير شرعي.

دندياس وفي أعقاب مباحثاته مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في أثينا أمس الاثنين قال تعليقا على التطورات الأخيرة حول ليبيا إنه “من المهم بالنسبة إلينا إلى جانب السلام في هذا البلد المطل على البحر المتوسط الاعتراف ببطلان ما يسمى بالمذكرتين وعملنا في المنطقة يهدف إلى تحقيق ذلك”،وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول في منطقة المتوسط ويزعزع الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام.