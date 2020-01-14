ليبيا – صرح المتحدث اـرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس أقر في جلسته التي عقدت بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020.

بليحق قال وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب أن ذلك تم بعد مداولة هذا البند ومناقشة كل ماورد في هذه الميزانية شريطة أن يتم تضمين كافة الملاحظات الواردة في الجلسة قبل اصدار قانون الميزانية.

وأشار إلى أنه تم ترحيل أو تعلية المبلغ المخصص لبلدية تاورغاء وإعادة الاستقرار فيها من العام الماضي الى العام المالي الحالي 2020 وبذلك علقت الجلسة الى يوم الغد.