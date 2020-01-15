آرسنال يقدم عرضًا رسميًا لميلان

آرسنال يقدم عرضًا رسميًا لميلان

انجلترا – انضم آرسنال الإنجليزي، للأندية الراغبة في استقطاب لاعب وسط ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن الإيفواري فرانك كيسي، لاعب الروسونيري، ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية، خلال الفترة الأخيرة، منها آرسنال ووست هام يونايتد.

ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما أرسلا عروضا رسمية لميلان، هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن ميلان، مستعد لبيع كيسي مقابل 21 مليون يورو.

ويحتل آرسنال المركز العاشر، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.

المصـدر: كـووورة