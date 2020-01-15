المانيا – تباطأ نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في 2019 مقارنة مع 2018، مدفوعا بتأثره بالنزاعات التجارية من جهة، والتباطؤ الحاصل في اقتصادات منطقة اليورو، من جهة أخرى.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الأربعاء، إن نسب النمو المسجلة في 2019 تقل عن مستوياتها في 2018 البالغة 1.5 بالمئة بينما بلغت في 2017 نحو 2.5 بالمئة.

وتحسنت أرقام القوة الشرائية لدى المستهلكين بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في 2019، كما تحسنت بيانات النفقات الاستهلاكية للحكومة الاتحادية، وتحسن في قطاع الإنشاءات.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، أن قطاع الصناعة القائم على التصدير، مر بعام صعب، “حيث تسببت النزاعات التجارية ومعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إثارة قلق العملاء والحد من الاستثمارات”.

ونقلت الوكالة عن مكتب الإحصاء، قوله إن صناعة السيارات والآلات والصناعات الإلكترونية والكيميائية، كانت من أكثر المجالات المتضررة، ما جعل القطاع الصناعي ينزلق إلى ركود ملموس على مدار العام الماضي.

الأناضول