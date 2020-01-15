أهم النقاط التي تطرق لها بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية

أهم النقاط التي تطرق لها بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية

موسكو – توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية.

وتطرق بوتين في هذه الرسالة إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد:

الوضع الديموغرافي في روسيا

– بوتين: مصير روسيا وأفقها التاريخي مرتبطان بعدد مواطنيها، ولدينا حاليا 147 مليون نسمة

– بوتين: يجب أن تنصب جهودنا على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموغرافية

– بوتين: يجب العمل على كافة الاتجاهات من أجل دعم الأسرة الروسية

– بوتين: أقترح تخصيص دفعات شهرية للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات اعتبارا من الشهر الحالي

– بوتين: علينا تقديم مساعدة للجيل الناشئ والأسر الشابة التي تسعى لإنجاب الأطفال

– بوتين: أقترح تقديم غذاء مجاني لتلاميذ المدارس حتى الصف الرابع

مجال التعليم والتدريس

– بوتين: يجب الاهتمام بنوعية التعليم بمدارسنا وتقديم كافة القدرات العصرية في هذا المجال

– بوتين: يجب تطوير إعداد المدرسين وأرى أنه من الضروري تقديم دعم إضافي لهم

– بوتين: يجب الحفاظ على مجانية التعليم بالجامعات الروسية ودعمه والارتقاء به

مجال الرعاية الصحية

– بوتين: من الضرروي أن يكون مجال الرعاية الصحية على مستوى عال بشكل دائم

– بوتين: من الضروري تجهيز المشافي بالمعدات المطلوبة وخصص لذلك أكثر من 500 مليار روبل

– بوتين: يجب دعم العاملين في مجال الصحة وتوفير فرص عمل للخريجين

– بوتين: اعتبارا من العام الحالي سيتم تطبيق نظام جديد لأجور العاملين في المجال الصحي

المجال الاقتصادي

– بوتين: التضخم بلغ 3% في العام الماضي وذلك أدنى مما توقعناه

– بوتين: اعتبارا من العام الحالي يجب زيادة نسبة الاستثمارات بما لا يقل عن 5%

– بوتين: يجب تسريع التشريعات الخاصة بحماية رؤوس الأموال كخطوة لتشجيع الاستثمار

المجال البيئي

– بوتين: يجب تطوير البنى التحتية للعمل العلمي وتشجيع الشباب على التوجه نحو هذا المضمار

المجال التقني

– بوتين: أطلب الإسراع بإقرار تشريعات متعلقة بالتقنية العالية ودعم تصديرها

– بوتين: من الضروري العمل على تعزيز الطلب على الابتكارات داخل روسيا

مجال الدفاع والأمن

– بوتين: لا نريد تهديد أحد ولكن خطواتنا في تعزيز أمننا القومي جاءت في وقتها

– بوتين: القوى النووية الخمس مسؤولة عن الأمن في كوكبنا ونحن جاهزون للحوار في هذه الإطار

– بوتين: قدراتنا الدفاعية مضمونة لعشرات السنين ويجب علينا العمل لإعداد أنظمة دفاعية للمستقبل

الدستور

– بوتين: ليس هناك ضرورة لدستور جديد لأن الدستور الحالي يمكنه البقاء لعشرات السنوات

– بوتين: أقترح تثبيت المتطلبات الضرورية على مستوى الدستور لمن يتولى مناصب رئاسية

– بوتين: يجب أن تكون المتطلبات لمرشحي الرئاسة صارمة ومنها ألا يكون لدى المرشح جنسية أجنبية

– بوتين: يجب تقوية الحكم المحلي وتوسيعه وتثبيت ضمان المعاشات بالدستور الروسي

السياسة الداخلية

– بوتين: يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية وللرئيس تحديد أولويات وأهداف عمل الحكومة

– بوتين: أقترح توكيل مجلس الدوما بإقرار تعيين رئيس الوزراء ونوابه والفريق الوزاري

– بوتين: نظرا لنضج الهيئات السياسية والمجتمع نرى أن التغييرات السياسية المقترحة مبررة

– بوتين: يجب أن يعين رئيس البلاد رؤساء أجهزة الأمن والدفاع بالتنسيق مع مجلس الفدرالية

المصدر: RT