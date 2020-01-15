أوكرانيا – افاد مسؤول حكومي أوكراني، امس، إن بلاده أكدت لحلف شمال الأطلسي استعدادها لإرسال 20 عسكريا إلى العراق لدعم بعثة الناتو هناك.

وقال نائب رئيس الحكومة الأوكرانية لشؤون التكامل مع الاتحاد الأوروبي والناتو، دميتري كوليبا: “لقد أبلغت نائب الأمين العام (للناتو) بأن لدى أوكرانيا خططا لإرسال 20 عسكريا لدعم بعثة الناتو في العراق بعد أن يقوم الحلف باستئناف عملها”. وأضاف أن توجه الحلف بدعوة إلى كييف لكي تصبح “شريكا عملياتيا” للناتو في العراق “تدل على الاعتراف بقيمة الخبرات والمستوى المهني للعسكريين الأوكرانيين”.

من جهته، أشار نائب الأمين العام للناتو، بحسب كوليبا، إلى أن الحلف يعطي أهمية بالغة لمشاركة أوكرانيا في بعثته بالعراق.

كما اتفق الطرفان، وفقا للمسؤول الحكومي، على خطوات مشتركة لتطبيق مبدأ الناتو الجديد: “شريك واحد وبرنامج واحد”، وناقشا أفق تبني استراتيجية الأمن القومي الأوكراني، ووضع الوثائق الرئيسة الخاصة بتحقيق هذه الاستراتيجية.

المصدر: إنترفاكس