إيران – أرسلت السلطات الإيرانية الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله.

وأعلنت إيران، السبت الماضي، قرارها إرسال الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا.

وقال مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، إن الإمكانيات في إيران غير كافية لقراءة ذاكرة الصندوق الأسود للطائرة.

وأضاف: “طلبنا من دول مثل كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، إرسال أجهزة البرمجيات اللازمة لتنزيل المعلومات المسجلة بالصندوق الأسود للطائرة، إلى إيران، لكن طلبنا قوبل بالرفض”.

واعترفت إيران السبت الماضي، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، يوم الأربعاء 11 يناير، وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

المصدر: وكالات