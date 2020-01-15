ليبيا – شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك على تصميم الأمم المتحدة العمل باتجاه وقف إطلاق النار في ليبيا، معرباً عن أملهم بأن يقدم مؤتمر برلين الدعم اللازم للحوار بين الأطراف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وقال إن الشعب الليبي يستحق هدنة من القتال، مطالباً الأطراف التي لها تأثير بأن تعمل من أجل وقف إطلاق النار.

أما عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرريش في مؤتمر برلين أوضح “أن المشاركة ستكون على أعلى مستوى وبالنسبة لحضور أو عدم حضور الأمين العام فسوف نعلن ذلك في حينه”.