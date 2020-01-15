واعتبر بوريل أنّ تركيا وروسيا غيّرتا التوازن في الحوض الشرقي للبحر المتوسط”، محذّر من أنّه “لا يمكننا أن نقبل بأن يتكرّر نفس الوضع في ليبيا”.
واتّهم بوريل أنقرة بـ”الانخراط عسكرياً” في ليبيا بإرسال “أسلحة ومرتزقة”، قائلاً:” هناك المزيد والمزيد من الأسلحة والمرتزقة ولم يعد بإمكاننا القول إنّ في ليبيا حرباً بلا مقاتلين”.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنّه وفقاً للمعلومات الاستخبارية هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاءوا للقتال في هذا المعسكر أو ذاك ،داعياً الأوروبيين إلى التغلّب على انقساماتهم والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا،محذّر من أنّه إذا تدهور الوضع فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا.
وأعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن أمله في أن يفضي المؤتمر الدولي المقرّر عقده في برلين يوم الأحد إلى إيجاد حل للنزاع الليبيي،قائلاً:ربّما ستكون لدينا أخبار سارة، وربّما لا”.