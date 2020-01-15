ليبيا – ندّد وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بتدخل كلّ من روسيا وتركيا عسكرياً في النزاع الليبي، محذّراً من تحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى.

بوريل وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وفقاً لما نقله موقع “يورو نيوز” أمس الثلاثاء قال :” إنّ الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا ونقول إنّ لا حلّ عسكرياً للنزاع لكنّ هذا الشعار قلناه عن الحرب السورية وما الذي شهدناه في سوريا؟ لقد شهدنا حلاً عسكرياً هناك خطر بأن يتكرّر الوضع نفسه في ليبيا”.