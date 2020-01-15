ستناو أشار وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى ضرورة المشاركة بقوة وبفعالية لتجنب أن تخرج الأزمة الحالية في ليبيا عن نطاق السيطرة ، مضيفاً : “ليبيا هي أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ونحن نشارك بقوة وبفعالية لتجنب أن تخرج الأزمة الحالية في ليبيا عن السيطرة”.

ولفت إلى أنه خلال الأيام والأسابيع الماضية تم إجراء اتصالات مكثفة واجتماعات ومكالمات هاتفية مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة وعلى جميع المستويات وهي ستستمر.

كما رأى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية والطريقة الوحيدة لحل الأزمة هي من خلال عملية سياسية وليس بالوسائل العسكرية، مؤكداً على ضرورة أن تتوقف “الأعمال العدائية” على الفور وتوقف التدخل الخارجي كما ينبغي على الأطراف العودة إلى الحوار السياسي.