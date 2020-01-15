ليبيا – حذر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي من خطورة التدخلات الإقليميةالعدوانية لإحياء المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية.

السلمي شدد أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بالقاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على رفض البرلمان العربي للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا،وفقاً لموقع “العربية.نت”.

وقال إن القرار يُعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا،مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا،مشيراً إلى وجود مشروع قرار بهذا الشأن سيعرض على الجلسة اليوم.

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.