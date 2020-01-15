ليبيا – علق عضو مجلس النوب علي التكبالي على ما يجري في موسكو من محادثات منوهاً للجميع أن ليبيا ليست وحدها في العالم وأن هناك دول كبرى تريد فعل ما تريد وترغب به في البلاد.

التكبالي أشار خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج” نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ماحصل هو وجود إتفاق لأخذ المكاسب الآنية ومن ثم تترك المكاسب المستقبلية لوقت آخر.

وتابع قائلاً:”الأتراك أخذوا مليارين ومن ثم سيأخذون الباقي الذي يصل لـ 17 مليار و إيطاليا تتفاوض على ما تريده و الأمريكان اجبروا صنع الله التوقيع على صيانة الحقول النفطية و نحن لا نعترض على ذلك و لكننا نريد أن نعرف من الذي سيأخذ العمولة نتيجة للتوقيع، نعلم أننا نحتاج لصيانة الحقول و الأمريكان لهم قوانينهم الصارمة في هذا الموضوع، أنبه الأمريكان بالإبتعاد عن النزاع بين الخارجية و مكتب الرئيس فما يحدث الآن شبيه لما يحصل في مصر سنة 1956حيث ستقوم قواعد غصباً عن الشعب في البلاد و سيكون هناك نزاع دولي نتيجة لهذا”.

وأكد على أن كل مراقب ومنصف يرى أن الجيش هو المنتصر وبأنه أوقف عن الدخول لطرابلس في آخر ساعه بالإضافة لإنتهاء المليشيات، معتبراً أن وقف إطلاق النار هو فرصة للمليشيات لتجمع السلاح مضيفاً ” أقول إن الإتفاق يكون في صالحنا لأنه ترك الجيش على تخوم طرابلس و هو يستطيع أن يستأنف هجماته وفي صالحنا إذا فككت جميع المليشيات وذهب الأتراك و غيرهم من الداعمين لبلادهم”.

كما بيّن أن حضور الجانب التركي للإتفاقية في موسكو دليل على أن هناك مؤامرة تتم، مجدداً تحذيره بأن مؤتمر برلين سيكون أسوأ مما جرى في إتفاق صخيرات خاصة مع وجود تركيا كلاعب مهم لسعيها الحصول على مصالحها الخاصة.

ورأى أن الإتفاق لن ينجح لأن فائز السراج لن يستطيع تمريره وحينها سيدرك المجتمع الدولي أن الذي يعرقل التقدم في ليبيا هي المليشيات التي تحكم السراج، مطمئناً الشعب الليبي بأنه لن يتم التوافق خلال هذه المحادثات وسيسمح للجيش بالدخول للعاصمة لأنه بدونه لن تتفكك المليشيات.

وأكد على أن الدول الكبرى لن تستطيع مهما أوتيت من قوة أن تحارب الجيش لأنه يتمتع بشعبية كبيرة ففي خلال يومين تطوع 60 ألف مواطن للتصدي للغزو التركي ، مشيراً إلى أن طرابلس حالياً على صفيح ساخن و هي تريد للجيش الدخول لها.

ختاماً قال” نحن لا نريد مناصب و لسنا مثل باشاغا و المشري و السراج الذي يكنز الأموال في لندن نحن نتكلم و نعلم أنه لا يستطيع أن يجد علينا شيء لأننا لم نفعل طيلة المدة سوى الدفاع عن الوطن”.