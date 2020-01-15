ليبيا – أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة التي يترأسها رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الثلاثاء قيمة تفوق 200 مليون دينار ليبي لصالح مشاريع المدينة وذلك خلال اجتماع اللجنة الأول للعام 2020 ميلادي.

الإجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة الخطة الموضوعة للجنة الاستقرار للعام 2020 ميلادي وكيفية البدء في تنفيذها.



وفيما تفقد الثني الجداول والبنود الخاصة بمشاريع استقرار المدينة التي تعرضت لدمار على أيدي الجماعات الإرهابية، قرر استثناء المشاريع المتعلقة بأعمال الإنشاءات للوحدات الإدارية والمراكز من مشاريع لجنة الاستقرار وتحميلها على مشاريع رئاسة مجلس الوزراء تخفيفيا للعبأ من على كاهل اللجنة.

وقررت اللجنة استثناء إنشاء مركز ذوي الهمم ( المعاقين ) ليكون ضمن مشاريعها، معتمدةً الخطة الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها حسب الأولوية متمثلة في رصف مؤقت لكل الشوارع المتهالكة بمدينة درنة وصيانة المقرات و الوحدات و المراكز التي تتطلب أعمال صيانة.



كما أقرت اللجنة بالإجماع إزالة المخلفات المتواجدة بميناء درنة والعمل على تعميق ميناء درنة البحري لبث شريان الحياة بالمدينة وإعتمدت إنشاء عدد من مراكز رياض الأطفال إضافة إلى اعتماد معالجة مشاكل الصرف الصحي.



وأعلن الثني تحمل رئاسة المجلس توفير المطلوب من التوريدات لتخفيف العبء على المجلس التسييري للبلدية.