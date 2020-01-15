ليبيا – قالت الخارجية الألمانية إنها تتوقع عقد مؤتمر في برلين لاعتماد وثيقة بشأن ليبيا تسمح بوقف القتال وبدء العملية السياسية.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء قال:” إن وثيقة تم تطويرها كجزء من مؤتمر والتي تضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ستتم دراستها وربما يتم تبنيها في المؤتمر القادم حول ليبيا في برلين في 19 يناير”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”عن الوزير قوله: “نريد مناقشته مرة أخرى مع الجميع في هذا المؤتمر وإذا نجحنا فسنوافق عليه أيضا”.

كما أعلنت ألمانيا الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا المقرر عقده في الـ19 من شهر يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة: “قررت المستشارة أنجيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول”.

وبحسب الحكومة الألمانية ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربي. لكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

وأضاف البيان:”بالإضافة إلى ذلك فإن رئيس الوزراء فايئ السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين”.