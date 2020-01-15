الخارجية الأمريكية تلمح إلى عقوبات ضد العراق في حال شرائه “إس-400”

الخارجية الأمريكية تلمح إلى عقوبات ضد العراق في حال شرائه “إس-400”

العراق – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قد تفرض عقوبات على العراق في حال قرر شراء أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، اليوم الثلاثاء، إنه “فيما يخص إس-400، فإن شراءها قد يؤدي إلى فرض عقوبات. وبالتالي ننصح شركاءنا بالامتناع عن مثل هذه المشتريات”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، وذلك على خلفية التوترات بين بغداد وواشنطن بعد ضرب الولايات المتحدة لمواقع “الحشد الشعبي” واغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية.

كما صرح السفير العراقي بطهران، سعد جواد قنديل، بأن العراق يتفاوض مع روسيا بشأن شراء أنظمة “إس-300” للدفاع الجوي.

وسبق أن تسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية بأزمة بين واشنطن وأنقرة.

المصدر: وكالات