سوريا – صرح مصدر عسكري سوري بأن الدفاعات الجوية للجيش تصدت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 14 يناير، لهجوم نفذه الطيران الإسرائيلي على مطار التيفور من اتجاه منطقة التنف، شرقي البلاد.

وأكد المصدر العسكري أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت عددا من الصواريخ، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد قالت إن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لعدوان استهدف مطار التيفور (T4) في ريف حمص الشرقي.

من جهتها، قالت “الإخبارية السورية” إن أنباء تحدثت عن أن العدوان على مطار تيفور تم بطائرات حربية وصواريخ.

وكانت الدفاعات الجوية قد تصدت، في شهر ديسمبر 2019، لصواريخ في أجواء العاصمة دمشق، علما أن الاستهدافات للأراضي السورية تكررت في الأشهر الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام سورية