الذهب يرتفع مع تشكيك مستثمرين في تأثير اتفاق المرحلة 1 بين أمريكا والصين

الذهب يرتفع مع تشكيك مستثمرين في تأثير اتفاق المرحلة 1 بين أمريكا والصين

الولايات المتحدة – ارتفع الذهب يوم الأربعاء في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1550.60 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1551 دولارا.

وقبل يوم من تأهب اكبر اقتصادين في العالم لتوقيع اتفاق تجاري مؤقت، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية لحين استكمال اتفاق المرحلة اثنين.

ومن شأن الإبقاء على الرسوم قد يقلص الفوائد الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد عبر تقييد وصول الصين إلى إحدى أكبر أسواقها التجارية.

وزاد الذهب 18 بالمئة في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهرا وأثره على الاقتصاد العالمي.

ونزلت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي أثرت فيه تعليقات منوتشين سلبا على الإقبال على المخاطرة.

ويترقب المستثمرون باهتمام تفاصيل اتفاق المرحلة واحد الذي سيُعلن في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2204.29 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف بشأن عجز في الإمدادات، ويجري تداوله حاليا مستقرا عند 2194.70 دولار.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.81 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاتين 0.5 بالمئة إلى 988.50 دولار.

رويترز