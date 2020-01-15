ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتةمستجدات الوضع السياسي في ليبيا واستجابة حكومة الوفاق لدعوة الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار كخطوة للعودة إلى المسار السياسي عبر مؤتمر برلين

وأكد السراج على أهمية أن تتم العودة لهذا المسار وفقا للاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص ومن خلال مؤتمر وطني ليبي.

ومن جانبه،أكد السفير على حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسة عبر الحوار ومن خلال مسارات مؤتمر برلين للسلام.

ومن ناحية أخرى تطرق الاجتماع للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرها، وسبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.