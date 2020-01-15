ليبيا – شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية،مؤكدا أن المنطقة تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ومذهبية.

بن فرحان وخلال كلمة ألقاها في البرلمان العربي بالقاهرة وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال إن المنطقة العربية تمر بتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، مضيفا أن مبادئ السعودية تقوم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالقوانين الدولية،مؤكدًا أن هذه المبادئ كفيلة لحل جميع الأزمات.

وأكد تمسك السعودية بالحفاظ على استقرار دول المنطقة العربية وعلى رأسها سوريا بالإضافة إلى موقفها الموحد الرافض للتدخل التركي في ليبيا.

وزير الخارجية السعودية أوضح أن الأزمة الليبية أصبحت على رأس اهتمام السعودية من خلال التواصل مع جميع الأطراف ودعوتهم لإعلاء المصلحة العليا حفاظا على أمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن الدول العربية تواجه تدخلات خارجية من ميليشيات مسلحة وجماعات إرهابية لزعزعة استقرارها.