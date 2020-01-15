ليبيا – قال منسق القيادة العامة بالمنطقة الجنوبية محمد السنوسي إن الهدف من زيارة وفد من مشائخ وأعيان وحكماء من سبها لغرفة عمليات المنطقة الغربية هو الشد على أيادي أبناء الجيش في معركتهم التاريخية ضد التنظيمات المتطرفة والميليشيات المدعومة من قطر وتركيا .

السنوسي أكد وفقاً لصحيفة “العين الإخبارية” على أن المعركة شعبية وليست مجرد عملية عسكرية، مذكراً الشعب الليبي بالمأسي التي حصلت على يد الاحتلال التركي.

يشار إلى أن وفد من عمد ومشائخ وأعيان وحكماء مدينة سبها قد قاموا بزيارة غرفة عمليات المنطقة الغربية وأعلنوا دعمهم الكامل للجيش الذي يخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب بالنيابة عن الشعب.