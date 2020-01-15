العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان على استمرار التعاون في مجالات الأمن والدفاع

العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان على استمرار التعاون في مجالات الأمن والدفاع

بروكسل – التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، امس الثلاثاء 14 يناير 2020، في بروكسل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ.

وأكد العاهل الأردني والأمين العام لحلف الناتو، حرصهما على مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعلى أهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققها التحالف الدولي ضد “داعش” في حربه ضد التنظيم.

وأكد ستولتنبرغ للملك عبد الله الثاني، خلال لقاء جمعهما في مقر الحلف ببروكسل وبحسب بيان نشر على موقع الناتو، أن “حلف شمال الأطلسي يعمل على تقوية كفاءات عمان في مجالات الأمن والدفاع وغيرها”​​​.

وبحسب البيان، فقد “أكد ستولتنبرغ أن عمان من أقرب الشركاء العالميين لحلف الناتو وأن التحالف والأردن متحدان في عملهما لمكافحة الإرهاب الدولي”.

وشدد على أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بالحرب ضد تنظيم “داعش” وذلك لضمان عدم عودة الجماعة الإرهابية.

جدير بالذكر أن العاهل الأردني بدأ الثلاثاء زيارة إلى بروكسل في مستهدل جولة أوروبية تشمل باريس، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية.

المصدر: وكالات