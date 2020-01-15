سويسرا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم تحديد انتقالات اللاعبين إلى الأندية في سوق انتقالات الصيف المقبل بـ8 فقط، تجنبا لتضارب المصالح الاقتصادية.

وستكون قرارات فيفا للاعبين الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فما فوق، بالإضافة إلى انخفاض القيود المفروضة على انتقالاتهم بشكل تدريجي في كل عام، انطلاقا من موسم 2020-2021، ما يسمح بالتوقيع لثمانية لاعبين فقط، فيما سيصبح في الموسم التالي سبعة لاعبين، وستة لاعبين في الموسم اللاحق.

وتابعت الصحيفة أن قيود تسجيل اللاعبين منذ عام 2022 ستشمل أيضا المعاملات الدولية، إذ من المتوقع أن تشمل المسابقات الدولية أيضا، لذلك سيكون مسموحا أمام إدارات الأندية اعتبارا من الأول من شهر يوليو عام 2022 انتقال ستة لاعبين فقط.

وختمت الصحيفة الإسبانية بأن قرارات فيفا المنتظرة تسعى إلى الحد من الانتقالات المفرطة التي تقوم بها بعض الأندية في سوق الانتقالات، بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، وبهذا يرى الاتحاد الدولي أن القانون الجديد سيضمن الاهتمام بالشأن الاقتصادي إلى جانب التطور المهني الصحيح لكل لاعب.

المصدر: mundodeportivo.com