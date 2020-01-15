روسيا – اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوى النووية الخمس، مسؤولة عن الأمن في كوكبنا، وأكد جاهزية روسيا للحوار في هذا الإطار.

وأوضح الرئيس الروسي، في رسالته الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، اليوم الأربعاء، إن “الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة يجب أن تعطي مثالا في إزالة أسباب نشوب حروب جديد، وروسيا منفتحة للتعاون في هذا الإطار”.

وقال بوتين أن الأوضاع في العالم تتغير بشكل غير متوقع، مشيرا إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد بوتين أن “روسيا لا تريد تهديد أحد، ولكن خطواتها في تعزيز أمنها القومي جاءت في وقتها”، مضيفا أن روسيا لن تفرض أي شيء على أي أحد “ولن تدخل في سباق تسلح”.

وأشار بوتين إلى أن الوقت قد حان لفتح نقاش جدي حول استقرار وأمن النظام العالمي.

المصدر: وكالات