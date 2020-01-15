ليبيا – طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء الدول العربية بدور فاعل لوضع حد لتدخلات الخارج في قضايا بلاده.

المستشار صالح وخلال كلمة ألقاها في البرلمان العربي في القاهرة وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية تساءل عن “أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا”، متهماً إياه بإحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.

وأكد أن الميليشيات المسلحة الإرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس،وأن الجيش سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة طرابلس،متهما المجلس الرئاسي الذي وصفه بالمنتهي الصلاحية، بـ”الارتماء في أيدي الميليشيات”.

وشدد رئيس البرلمان على أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي،مضيفا أنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية وداعيا البرلمان العربي المنعقد في القاهرة إلى سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي.

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه من المؤسف أن ينصب المجتمع الدولي مجلسا رئاسيا يمنح تركيا حق التدخل في ليبيا،مضيفا أنه انتهت مدة وصلاحية المجلس الرئاسي،معلناً رفض بلاده لإتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة الوفاق وتركيا.

المستشار صالح أكد أن :”الجيش سيستكمل مهمته في تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات وقريبا سنستكمل المهمة ونعيد العاصمة المختطفة لحضن الدولة”،مطالبا بدور عربي لمواجهة الغزو التركي على ليبيا.