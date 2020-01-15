ليبيا – أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال لتحريرها من الميليشيات المسلحة.

المستشار صالح وخلال تصريحات لقناة لقناة “الغد” قال إن الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن حكومة فائز السراج جلبت الاستعمار للشعب الليبي.

وأضاف أن الجيش رفض التوقيع على اتفاق موسكو بسبب مشاركة تركيا، مؤكدا أن التدخل التركي في ليبيا ودعمه الميليشيات المسلحة تسبب بزعزعة الأمن وتأخير حسم معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.