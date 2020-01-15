واشنطن – أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن بلاده ستكشف عن وثائق اتفاقها التجاري المرتقب توقيعه مع الصين، خلال وقت لاحق الأربعاء.

وذكر “منوتشين” في تصريحات له أوردتها شبكة “فوكس بزنس” الأمريكية، أن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تم الانتهاء من بنودها، واجبة النفاذ لكلا البلدين.

والخميس، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن نائب رئيس الوزراء الصيني “ليو خه” الذي يرأس فريق التفاوض مع الجانب الأمريكي، سيوقع المرحلة الأولى من الاتفاق خلال الفترة بين 13 – 15 من الشهر الجاري.

وبحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن تعهدات من جانب بكين بعدم التلاعب في عملتها لتعزيز تنافسية صادراتها.

ووفق تصريحات سابقة لـ”روبرت لايتزر” الممثل التجاري الأمريكي، تتكون المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين من 86 صفحة، تتضمن أحجام التجارة في بعض السلع الواجب على كل بلد استيرادها من الطرف الآخر، ونسب الجمارك المفروضة عليها.

وجدد وزير الخزانة الأمريكي تأكيده بالتزام الصين بزيادة واردات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار سنويا على مدار العامين المقبلين، تضاف إلى حجم الصادرات الأمريكية السنوية للصين البالغة 123 مليار دولار في 2019.

وكالات