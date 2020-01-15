ليبيا – قال الباحث بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين ولفرام لاتشر إن التنازل الذي أبداه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر هو أن يضطر إلى وقف هجومه رغم تقدمه على الأرض لكن في الوقت نفسه فإن حقيقة قدرته في إمكانية دخوله طرابلس بعد استرداده سرت تمثل نصراً له.

لاتشر أشار وفقاً لما جاء في صحيفة “العين الإخبارية” إلى أنه في جميع الحالات فإن حفتر خرج منتصراً أمام فايز السراج.

ولفت إلى أنه يجب أن يقبل ببقائه (حفتر) في طرابلس وتدعيمه في وقف لإطلاق النار الأمر الذي يجبر السراج على قبول أمر واقع مؤلم بالنسبة له بحسب تعبيره.