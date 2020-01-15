وفي أول مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي لتوتنهام البطل 8 مرات في ملعبه الجديد، وضع لوسيلو الفريق اللندني في المقدمة بعد دقيقتين قبل أن يضاعف لاميلا النتيجة في الدقيقة 15.

وتسبب ميدلسبره المنافس في الدرجة الثانية في توتر أعصاب أصحاب الأرض قرب النهاية بعدما قلص جورج سافيل الفارق في الدقيقة 83، لكن توتنهام خرج منتصرا ليحقق فوزه الأول في 5 مباريات ويضرب موعدا خارج ملعبه مع ساوثمبتون في الدور الرابع.

وتغلب نيوكاسل يونايتد 4-1 على روتشديل المنتمي للدرجة الثالثة باستاد سانت جيمس بارك.

ومنح هدف إيوجان أوكونيل بالخطأ في مرماه التقدم لنيوكاسل وأنهى ماثيو لونغستاف وميغل ألميرون أي أمل للفريق الزائر في تحقيق مفاجأة قبل نهاية الشوط الأول.

ويلتقي نيوكاسل مع منافس من الدرجة الثالثة مرة أخرى في الدور الرابع حين يواجه أكسفورد يونايتد.

وضرب شروزبيري تاون القادم من الدرجة الثالثة موعدا في الدور الرابع مع ليفربول بعدما حقق مفاجأة بفوزه 1-صفر على بريستول سيتي المنافس في الدرجة الثانية.

وفاز البطل السابق كوفنتري سيتي 3-صفر على بريستول روفرز في مباراة الإعادة ليتأهل للدور الرابع، حيث يلتقي في ملعبه مع برمنغهام سيتي باستاد سانت آندروز، وهو ملعب برمنغهام الذي يستأجره كوفنتري حاليا.

وفاز ريدينغ المنتمي للدرجة الثانية 2-صفر خارج ملعبه على بلاكبول.

وتأجلت مباراة الإعادة بين ترانمير روفرز وواتفورد بسبب الأمطار الغزيرة، التي أغرقت أرضية الملعب.