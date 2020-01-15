انجلترا – أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع جيدسون فرنانديز، لاعب وسط بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

ويستطيع فرنانديز اللعب أيضا في مركز الهجوم، وكان ضمن تشكيلة بنفيكا التي توجت بلقب الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي.

وشارك اللاعب البالغ 21 عاما في مباراتين مع منتخب البرتغال الأول، بينما بدأ مسيرته الدولية في 2018 وشارك في أكثر من 60 مباراة مع منتخبات الشباب والناشئين، وفاز ببطولة أوروبا تحت 17 عاما في 2016.

وربما تمهد الصفقة نحو رحيل النجم كريستيان إريكسن، إذ ذكرت تقارير أنه بات قريبا من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” وسيحل ضيفا على واتفورد السبت المقبل.

المصدر: رويترز