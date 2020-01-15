واشنطن – أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن اتفاق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين سيوقع اليوم، والذي سيوقف تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الوثائق الخاصة باتفاق التجارة ستعلن اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستكون واجبة النفاذ بالكامل، بما في ذلك التعهد من جانب الصين بالامتناع عن التلاعب بعملتها.

وأضاف أنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على اتفاق المرحلة الأولى مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، في احتفال في البيت الأبيض.

وأوضح أن الصين تتعهد بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بموجب هذا الاتفاق، منوها بأن الشركات والمزارعين الأمريكيين قد يحصدون المزيد من المكاسب فور التعامل مع الإصلاحات الهيكلية في اتفاق المرحلة الثانية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن بلاده ستبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق بين البلدين.

وقال للصحفيين أمس الثلاثاء إن ترامب قد يدرس تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعا في سبيل إبرام اتفاق لاحق. وأضاف: “إذا توصل الرئيس إلى اتفاق للمرحلة الثانية سريعا، فسيبحث تخفيف الرسوم في إطار المرحلة 2”.

المصدر: “رويترز”