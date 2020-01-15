واشنطن – أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور تشاك شومر، عن اعتقاده بأن المجلس سيتمكن من تمرير قرار يحد من صلاحيات الرئيس فيما يخص إطلاق العمل العسكري.

وقال شومر خلال مؤتمر صحفي له، امس الثلاثاء: “نعتقد أن القرار سيحصل على الـ 51 صوتا الضرورية لتمريره. ونحن سنعمل على تحديد التوقيت” للتصويت على القرار.

يذكر أن مشرعين أمريكيين أعدوا مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس لشن العمليات العسكرية بعد أن اغتيال القوات الأمريكية قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وأمر ترامب بتصفية سليماني، المدرج اسمه على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، دون أن يطلب موافقة الكونغرس على ذلك، علما بأن صلاحياته القانونية تسمح له باتخاذ خطوات عسكرية.

ويشار إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في حال تمريره في مجلسي النواب والشيوخ، ولن يتطلب توقيع الرئيس دونالد ترامب ليكون ساري المفعول، لكن هناك خلافات لا تزال قائمة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ما إذا سيكون هذا القرار ملزما.

المصدر: رويترز