فرنسا – كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، عن رغبة مُلحة من دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، في التعاقد مع إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كافاني مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المسؤولين في باريس متمسكين باستمراره لنهاية عقده، حيث وضع ليوناردو، المدير الرياضي، مبلغًا تعجيزيًا وصل إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيعه، في حين عرض أتلتيكو 5 ملايين فقط.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن سيميوني يضغط بقوة على إدارة ناديه، من أجل إبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعود ذلك إلى عدم رضا المدير الفني الأرجنتيني عن المستويات التي يقدمها لاعبيه ألفارو موراتا وجواو فيليكس.

وسيحاول ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، المتواجد في باريس، للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة مع سان جيرمان، من أجل تلبية طلب سيميوني.

ويعد كافاني الهداف التاريخي لفريقه، برصيد 198 هدفًا، إلا أنه خرج كثيرًا هذا الموسم من حسابات مدربه، توماس توخيل، الذي يعتمد بشكل كبير على الرباعي الهجومي إيكاردي ومبابي ودي ماريا ونيمار.

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