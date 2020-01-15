ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء بمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بأن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممي الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.