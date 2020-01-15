عمان – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في 2019، مقارنة بمستواه في 2018.

وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأربعاء، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات الإيجار والحبوب ومنتجاتها، والتعليم والخضراوات والبقول الجافة والثقافة والترفيه.

وعلى أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 بنسبة 0.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.

ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن والفواكه والمكسرات والنقل والخضراوات والبقول الجافة.

الأناضول