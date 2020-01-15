ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بالسودان العميد ركن جمال جمعة آدم مشاركة أفراد من الدعم السريع في حرب ليبيا إلى جانب القوات المسلحة.

آدم رفض في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء وفقاً لصحيفة “الدستور” المصرية ادعاءات مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية في هذا الصدد، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع ليس لديها أي نشاط في ليبيا.

وأكد أن الدعم السريع يعمل بتناغم تام مع كل الأجهزة الأمنية وهي تعمل على حماية الحدود وتنشط في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة، مشددا على أن استقرار دول الجوار يعني استقرار السودان.

الناطق الرسمي أوضح أن هناك مجموعات تقود حملة شعواء لتشويه صورة الدعم السريع بالداخل لكن تلك القوات ستمضي في مهامها دون الالتفات إلى تلك الاتهامات باعتبارها قوات قومية تعمل إلى جانب القوات المسلحة ولا علاقة لها بأي حزب.