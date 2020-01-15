ليبيا – أكدت صحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن مصادر في سوريا وليبيا وتركيا إن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا إلى ليبيا ومنهم من سيصلون وشيكًا للقتال في ساحات القتال ، في تطور غير مسبوق يهدد بزيادة تعقيد الحرب الأهلية المستعصية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، وفق وصفها.

وقالت الصحيفة اليوم الأربعاء في تقرير ترجمته وتابعته المرصد أن هذا الانتشار جاء بعد موافقة تركيا الشهر الماضي على مساعدة ” رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ” ، الذي تدعمه الأمم المتحدة ، في مواجهة حملة استمرت لشهور من قبل منافسه خليفة حفتر.

وأضافت الصحيفة : ” لقد دعمت أنقرة المعارضة السورية منذ الأيام الأولى للمعركة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ، حتى عندما أصبحت المجموعة المظلة الأصلية للجيش السوري الحر ضعيفة ومنقسمة بسبب الاقتتال الداخلي ونمو العناصر الإسلامية داخل صفوف المتمردين ، تستخدم تركيا الآن بعض مقاتلي المتمردين كوكلاء ضد القوات التي يقودها الأكراد على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الرصد وحقوق الانسلن ” .

وقالت كلوديا جازيني ، وهي محللة كبيرة في ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية ” : هذا وضع مختلف تمامًا عن سوريا ، المشاعر المعادية للأتراك قوية بالفعل بسبب تدخل أنقرة ويمكن أن تنمو كنتيجة لذلك وتلعب لصالح حفتر”.

تضيف الصحيفة ؛ ” حدث نشر أولي لـ 300 رجل من الفرقة الثانية في الجيش الوطني السوري ، وهي مظلة من الجماعات المتمردة السورية بتمويل من تركيا ، غادروا سوريا عبر معبر هوار كيليس الحدودي العسكري في تاريخ 24 ديسمبر ، وتلاهم 350 آخرين في 29 ديسمبر ثم نُقلوا إلى طرابلس ، العاصمة الليبية ، حيث تم إرسالهم إلى مواقع المواجهة في ضواحي المدينة ” .

تؤكد الغارديان أن 1،350 رجل آخرين عبروا إلى تركيا في 5 يناير ومنذ ذلك الحين تم نشر البعض منهم في ليبيا مع آخرين قالت أنهم لا يزالون يتلقون تدريبات في معسكرات بجنوب تركيا .

تضيف : ” المزيد من الرجال من الشام الفيلق الإسلامي يفكرون أيضًا في السفر إلى ليبيا ، والأرقام أعلى بكثير من معظم التقديرات السابقة ” .

وقال مصدر للصحيفة إنه ” من المتوقع أن يتحد الرجال السوريون في فرقة سميت باسم زعيم المقاومة الليبية عمر المختار ، الذي أُعدم من قبل إيطاليا في عام 1931 وأصبح يتمتع بشعبية في سوريا خلال ربيع عام 2011 ” .

وقالت مصادر في مايسمى ” الجيش السوري الحر ” إن المقاتلين وقعوا عقودًا مدتها ستة أشهر مباشرةً مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ، وليس مع الجيش التركي ، مقابل 2000 دولار (1500 جنيه إسترليني) شهريًا – وهو مبلغ ضخم مقارنة بـ 450- 550 ليرة تركية (52 جنيه إسترليني – 72 جنيه إسترليني) شهريًا كانوا يكسبونها في سوريا .

أما تركيا ووفقًا للغارديان نفسها فتدفع أيضًا الفواتير الطبية للمقاتلين السوريين الجرحى وهي مسؤولة عن إعادة القتلى إلى سوريا. وقد توفي أربعة سوريين على الأقل في ليبيا بالفعل ويمكن لصحيفة الجارديان التأكيد على هذا الأمر على الرغم من أن وحداتهم قالت إنهم ماتوا أثناء تواجدهم في الخطوط الأمامية ضد القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

في الشهر الماضي ، ظهرت لقطات هاتفية لرجال يتكلمون لهجات سورية يدعون أنهم في طرابلس ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث قال أحدهم: “الجيش السوري الحر موجود في ليبيا للدفاع عن الإسلام لقد قد حررنا هذا المعسكر العسكري بأكمله من قوات حفتر ، قال آخر ، قبل أن يتحول إلى زميل ليطرح السؤال التالي: “ما هو اسمه؟ حفتر أم حنتر ” .

‎تم التحقيق في اللقطات من قبل الكثيرين الذين تساءلوا كيف ولماذا انتهى الأمر بعيدًا عن الرجال السوريين – الذين لا يزالون يقاتلون في الحرب الدائرة منذ تسعة أعوام ضد الأسد.

‎نفت كل من أنقرة وطرابلس مرارًا وتكرارًا وجود مقاتلين سوريين في ليبيا ، كما فعل الجيش السوري الحر ، تقول صحيفة الجارديان أنها تدرك رغمًا عن ذلك أن المقاتلين السوريين في ليبيا وقد مُنعوا منذ ذلك الحين من نشر أي دليل على مكان وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

‎قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا نفسها أرسلت حتى الآن 35 جنديًا فقط إلى طرابلس بصفة استشارية. على عكس التوغل الذي حدث في أكتوبر الماضي في الأجزاء التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا ، فإن التدخل في ليبيا لا يحظى إلا بدعم ضئيل من الجمهور التركي , بحسب الغارديان أيضًا.

‎لكن أردوغان ، بعد حديثه يوم امس الثلاثاء ، بعد أن ابتعد حفتر عن المحادثات في موسكو دون الموافقة على وقف لإطلاق النار ، قال إن تركيا لن تمتنع عن “تعليمه درسًا يستحقه” أي حفتر .

‎وبحسب ما ورد ، ونقلته الغارديان ” أحجمت حكومة الوفاق الوطني في البداية عن قبول المقاتلين السوريين بدلاً من القوات التركية ، لكنها قبلت الفكرة عندما اقتربت قوات حفتر من العاصمة .

المصدر : الغارديان

الترجمة : المرصد – خاص