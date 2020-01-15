ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الإستراتيجية الإيطالية في ليبيا متماسكة تمامًا وأن الحل الدائم الوحيد هو الحل السياسي، مشددا على أن كل محاولة لفرض الخيار العسكري محكوم عليها بالفشل وغير مقبولة.

كونتي وخلال اجتماع في قصر كيجي مقر الحكومة حول المهام العسكرية قال:” التقيت عدة مرات المشير خليفة حفتر عندما أبلغني بالمبادرة العسكرية أخبرته على الفور أنه ارتكب خطأً خطيراً وأن العنف سيولد عنفًا آخر ويعاني المدنيين وسيجذب الإرهابيين أيضًا من سيناريوهات الحرب الأخرى”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف:” إيطاليا لديها خيارًا محددًا نحن على استعداد لاستثمار كل قدراتنا لتوجيه الجهات الفاعلة الليبية والمجتمع الدولي نحو حل سياسي لكننا لسنا مستعدين للتزويد بالأسلحة أو العسكريين لتغذية نزاع مسلح”.

وشدد كونتي على أن إيطاليا ليس لديها أجندات خفية، قائلا: “هذه هي قوتنا مع أي ممثل أجنبي لم يكن لدينا أي لغة أو محتوى مختلف.. مصداقيتنا تعتمد أيضًا على حقيقة أننا نتمتع دائمًا باتساق العمل والأهداف”.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي:” لسنا متأكدين حالياً أننا سنصل في برلين إلى هدنة في ليبيا موقعة رسميًا.. الشيء المهم هو التوصل لوقف إطلاق النار”.