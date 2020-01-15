أستراليا – تعرضت الألمانية أنجيليك كيربر لضربة موجعة قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بانسحابها الأربعاء من الدور 2 لدورة أديلاييد الأسترالية.

واضطرت كيربر، المصنفة أولى عالميا سابقا وبطلة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2016، بسبب آلام في الظهر، إلى الانسحاب في الشوط الثالث من المجموعة الثانية 0-2 في مباراتها أمام الأوكرانية، دايانا ياستريمسكا، حيث كانت متخلفة 3-6 و0-2.

وبدأت معاناة المصنفة 18 عالميا، مع مشاكل في ظهرها مطلع المجموعة الثانية قبل أن تضطر إلى التوقف عن اللعب بعد نقطتين في الشوط الثالث وطالبت بحضور مدربها للاستشارة.

وبعد تقييم طبي لحالتها قررت كيربر البالغة 31 عاما الانسحاب.

وحافظت الواعدة ياستريمسكا البالغة 19 عاما على هدوئها أثناء توقف اللعب، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ ما أسمته بالملاحظات “السرية”.

وقالت المصنفة 24 عالميا والمتوجة بثلاثة القاب في العامين الماضيين: “لم أكن أرغب في فقدان التركيز”.

وتلتقي ياستريمسكا في الدور ربع النهائي مع الكرواتية دونا فيكيتش التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 2-6 و7-5 و6-1.

ولدى الرجال، بلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي بتغلبه على الأميركي سام كويري 6-3 و6-3.

ويلتقي روبليف، المتوج باللقب الثالث في مسيرته الاحترافية السبت الماضي عندما أحرز لقب دورة الدوحة، يلتقي في الدور المقبل مع البريطاني دانيال إيفانز.

المصدر: ” أ ف ب”