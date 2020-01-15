واشنطن – أعلن مشرعون ديمقراطيون أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت غدا الأربعاء على قرار حول إحالة مواد ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.

وكشف عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، هنري كويليار، أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبلغت المشرعين بذلك خلال اجتماع حزبي، اليوم الثلاثاء، وأنها ستطرح كذلك أسماء المشرعين من مجلس النواب الذين سيديرون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

يذكر أن إحالة مواد الاتهام إلى مجلس الشيوخ تأخرت على خلفية المحاولة الفاشلة من قبل بيلوسي للحصول على موافقة السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، على إضافة إفادات جديدة لشهود العيان على ملف عزل ترامب.

وسيسمح التصويت في مجلس النواب الأربعاء بأن يبدأ مجلس الشيوخ بمحاكمة ترامب يوم الخميس المقبل، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستكون مكرسة لأداء المشاركين القسم وقراءة مادتي الاتهام المرفوعتين ضد ترامب، وبالتالي لن يبدأ الاستماع إلى مداخلات المشرعين قبل الأسبوع المقبل على الأرجح.

من جانبه، صرح ميتش ماكونيل بأن جلسات المحاكمة الفعلية لترامب قد تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 21 يناير على الأرجح.

وتجدر الإشارة إلى أن عزل ترامب من منصبه بتهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لكن هذا الأمر لا يبدو واقعيا، إذ يتمتع الجمهوريين بالأغلبية في المجلس (53 مقعدا)، ولم يبد أي واحد منهم تأييدا للاتهامات الموجهة إلى ترامب.

المصدر: رويترز