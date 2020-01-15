ليبيا – أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، داعياً الدول الأجنبية التي غذت النزاع إلى سحب قواتها من البلاد التي تمزقها الحرب منذ سنوات.

المسؤول الأميركي طالب في تصريح لقناة “الحرة” أمس الثلاثاء من وصفها بالدول التي تدعي دعم الاستقرار في ليبيا بسحب قواتها على الفور بما في ذلك المقاتلون السوريون الذين ترعاهم تركيا والذين ساهموا في تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

ورحب المسؤول بالجهود المبذولة لإنهاء العنف في ليبيا،مضيفاً:”نحن نقف مع الشعب الليبي الذي يعمل من أجل بناء مستقبل آمن وخال من التدخل الأجنبي”.

وتابع:”إدراك القادة الليبيين للحاجة إلى وقف إطلاق النار هو خطوة إيجابية على أن تتبع ذلك عملية سياسية تأتي من الأطراف الليبية ولا تفرض عليها”.

المسؤول الأمريكي حث جميع الأطراف الليبية على اغتنام فرصة الوساطة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينها.