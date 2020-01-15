ليبيا – أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنر أن السياسات التي دعمتها تركيا حولت ليبيا إلى بلد ممزق.

شنر وبحسب ما نقله موقع” توكنماز خبر “في تقرير حول التدخلات التركية تحت سلطة الرئيس رجب أردوغان منذ 2011 منذ أن نقلت أنقرة سفنها الحربية إلى السواحل الليبية وصولا إلى الدعم الذي تقدمه حاليا للمليشيات في العاصمة طرابلس وفقاً لما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الأربعاء شدد على أن سياسة تركيا في ليبيا التي تعتبرها أنقرة نجاحاً دبلوماسياً هي في الحقيقة فشل كامل،معتبرا أن الهدف من التدخلات التركية الأخيرة في ليبيا هي محاولة لنهب ثرواتها.

وأضاف أن السياسات التي يتبعها أردوغان تثير الاضطرابات داخل صفوف حزب العدالة والتنمية نفسه.

نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق أكمل:”سلطة أردوغان أوشكت على الانتهاء، ولن يكسب أي انتخابات قادمة”، واصفا سلطته بـ”السلطة الآثمة”.