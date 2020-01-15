ليبيا – قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إنه في حال استمرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على موقفه فلن يبقى أي مجال للنقاش في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الـ19 من شهر يناير الجاري حول ليبيا.

أقطاي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أمس الثلاثاء قال:”سعينا لخلق الظروف من أجل انعقاد مؤتمر برلين إلا أن حفتر يبني لعبته على أساس القضاء على الطرف الآخر وإذا قضى على أحد أطراف النزاع فلن يبقى شيء يمكن الحديث حوله”.