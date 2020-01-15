ليبيا – قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إنه في حال استمرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على موقفه فلن يبقى أي مجال للنقاش في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الـ19 من شهر يناير الجاري حول ليبيا.
أقطاي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أمس الثلاثاء قال:”سعينا لخلق الظروف من أجل انعقاد مؤتمر برلين إلا أن حفتر يبني لعبته على أساس القضاء على الطرف الآخر وإذا قضى على أحد أطراف النزاع فلن يبقى شيء يمكن الحديث حوله”.
ولم يوضح المستشار موقف بلاده من المشاركة في مؤتمر برلين في ظل رفض المشير حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال:”بالطبع لن يبقى شيء يمكن الحديث عنه في ظل مواصلة حفتر موقفه العدواني إذ لديه نوايا سيئة حيث يقول لدي السلاح والقوة ولا يوجد لدي أي شيء أتحدث عنه مع الطرف الآخر لأنني قوي، وبالتالي فهو يتصرف بالاعتماد على قوته هذه”.
كما أكد مستشار الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي الانسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها احتلالاً.
واختتم زاعماً : “لقد تمكن حفتر من حضور المفاوضات في موسكو بفضل تركيا ووجودها في ليبيا، لأنه كان يرفض التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني… تركيا متواجدة في الساحة من أجل حماية الشعب الليبي ولا ننوي احتلال ليبيا والقتال ضد الشعب الليبي وفي الحقيقة من يقومون وسيقومون بمواجهة تركيا هم عبارة عن جنود مرتزقة”.