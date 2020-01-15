ليبيا – تعتزم مصر المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بوفد عالي المستوى المقرر في 19 من الشهر الجاري.

مصدر بوزارة الخارجية المصرية فضل عدم ذكر اسمه وفي تصريح لوكالة “سبوتنبك” الروسية أمس الثلاثاء قال:” من حيث المبدأ مصر عازمة على المشاركة بفاعلية في مؤتمر برلين ولكن حجم الوفد ومستوى التمثيل يتقرر حاليا”.

وأوضع المصدر:”المشاركة ستكون على مستوى رفيع وبالأخذ في الاعتبار أن موعد المؤتمر لم يتحدد سوى بالأمس فقط فإن الوفد لم يحدد بعد”، متوقعا أن يعلن عن المشاكرة رسميا وعن مستوى التمثيل خلال الساعات القادمة.