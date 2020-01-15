مقتل العشرات في انهيارات ثلجية في باكستان

مقتل العشرات في انهيارات ثلجية في باكستان

باكستان – قتل قرابة 60 شخصا إثر انهيارات ثلجية وقعت خلال الساعات الماضية من امس الثلاثاء في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال مسؤولان حكوميان كبيران باكستانيان اليوم إن “57 شخصا على الأقل قتلوا، واعتبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة”.

وقال المسؤولان إن “العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الثلجية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية”.

وقال أحد المسؤولين إن هناك العديد من البلاغات عن مفقودين، و يخشى أن يكونوا قُتلوا، وجهود الإنقاذ ما زالت جارية.

المصدر: رويترز