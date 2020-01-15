الولايات المتحدة – افادت وكالة “موديز”، امس، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لمنطقة اليورو (19 دولة) إلى “سلبية” في 2020، من “مستقرة” في العام الماضي.

وأرجعت موديز في بيان، تعديل نظرتها المستقبلية للتكتل إلى “تدهور البيئة العالمية”، مشيرة إلى أن اقتصادات منطقة اليورو عرضة لتزايد الحمائية والمخاطر الجيوسياسية، مع تراجع قدرتها على معالجة الصدمات الاقتصادية.

وجاء في البيان: “نظرتنا السلبية لمنطقة اليورو تعكس محدودية القدرة المؤقتة في معظم الدول الأعضاء، لمواجهة البيئة الخارجية المتدهورة”.

وأضاف البيان: “ستؤثر البيئة العالمية المتدهورة، على النمو في الاقتصادات المفتوحة للدول الأعضاء خلال 2020، على الرغم من الطلب المحلي المرن وتيسير السياسة النقدية، وبعض التحفيز المالي الذي سيخفف من التأثير”.

وتابع: “ما يزال من المتوقع أيضا أن تقيد نسب الدين العام المرتفعة، الحيز المالي للحكومات في المناورة، حال حدوث تباطؤ حاد، مع “اقتراب السياسة النقدية من استنفاد فعاليتها”.

ولدى العديد من الدول في منطقة اليورو، وتحديدا بلجيكا و(قبرص الرومية) وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، نسب ديون حوالي 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو أعلى بكثير في بعض الحالات، وهو أمر لم يسبق له مثيل في العقود القليلة الماضية، وفق موديز.

وأشارت إلى “استمرار معدلات الدين بفرنسا وإيطاليا في الارتفاع، من مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، حيث وصلت إلى ما يقدر بنحو 99 بالمئة و135 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي”.

ومؤخرا، خفضت المفوضية توقعاتها لمعدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.1 بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020، بسبب التوترات التجارية العالمية.

الأناضول