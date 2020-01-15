إسبانيا – وجه نجوم برشلونة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل مؤثرة لمدربهم السابق، إرنستو فالفيردي، عقب قرار إقالته فجر الثلاثاء.

وشكر قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر “إنستغرام” فالفيردي، على كل ما قدمه خلال الفترة التي قضاها مشرفا على الكتيبة الكتالونية.

وكتب ميسي: “شكرا لك على كل شيء، مستر(سيد). أنا متأكد أنك ستتألق في أي مكان تذهب إليه، إلى جانب كونك محترفا عظيما، فأنت شخص رائع. حظا سعيدا وعناقا كبيرا”.

فيما غرد المهاجم الأورغواياني، لويس سواريز، عبر “تويتر” قائلا: “شكرا جزيلا مستر على كل اللحظات التي عشناها كمحترفين. سأحتفظ بالشيء الإيجابي الذي علمتني إياه وذكرى الإنسان العظيم الذي أنت عليه. شكرا لك ولفريقك المحترف. أتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم في المستقبل”.

ونشر الإسباني سيرجيه بوسكيتس عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”: “شكرا على الموسمين ونصف الموسم مستر، أتمنى لك حظا طيبا ولطاقمك أيضا”.

وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة مدربه، فالفيردي، وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتين، للإشراف على الفريق خلفا له، بعد موسمين ونصف الموسم في حدث لم يشهده النادي الكتالوني منذ عام 2003، عندما أقيل الهولندي، لويس فان غال، من تدريب الفريق.

المصدر: “وسائل التواصل الاجتماعي”