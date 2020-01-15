إسرائيل – دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول الغربية لتفعيل آلية “العقوبات التلقائية” ضد إيران.

وقال نتنياهو في بيان مسجل له، امس : “نحن نعرف بالضبط ماذا يحدث للبرنامج النووي الإيراني. وتعتقد إيران أنه يمكنها أن تحصل على أسلحة نووية”.

وتابع نتنياهو قائلا: “أجدد التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.

وأضاف: “أدعو كذلك الدول الغربية إلى فرض عقوبات تلقائية (على إيران) في الأمم المتحدة الآن”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، التي تنص على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوما منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.

المصدر: وكالات